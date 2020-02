Luchtverkeersleiding gaat beter communiceren over voorvallen

Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) gaat voortaan actiever naar buiten brengen als er een voorval is geweest in de luchtvaart. Dat is het gevolg van een gebeurtenis van onlangs, waarbij NH Nieuws en de NOS een stukje audio publiceerden waarin te horen is dat de verkeersleiding op Schiphol vliegtuigen laat landen op een gesloten baan.

LVNL dreigde aanvankelijk met juridische stappen tegen die media, maar ziet daarvan af „in het belang van het lopende onderzoek van het voorval”. De dienst zegt wel lering te hebben getrokken uit alle media-aandacht en gaat daarom vanaf nu melden dat er een voorval is geweest door een mededeling op de website en via Twitter. Sinds 2014 publiceerde LVNL al alle incidenten en het erop volgende onderzoek op de site, maar zonder er ruchtbaarheid aan te geven.

Overigens blijft de dienst erbij dat het heruitzenden van communicatie tussen luchtverkeersleiders en piloten niet de bedoeling is, omdat stemmen herleidbaar kunnen zijn naar personen. Dat zou verkeersleiders kunnen belemmeren om incidenten waarbij ze betrokken zijn, te melden.