Luchtvaartsector eens met rapport OvV

Ook de luchtvaartsector vindt dat er maatregelen nodig zijn om de veiligheid op Schiphol verder te verbeteren. Daarmee onderschrijven ze de kritiek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV), die vindt dat bij alle discussies over groei te weinig wordt gekeken naar veiligheid.

Ook werd kritiek geuit op het gezamenlijk functioneren van de sector. Schiphol, luchtvaartmaatschappijen, tankdiensten, luchtverkeersleiders en andere sectorpartijen werken momenteel aan een Integraal Safety Management Systeem (ISMS). Het gezamenlijk optrekken is volgens hen nodig om de veiligheid op Schiphol te blijven garanderen.

Nederland is volgens de initiatiefnemers het eerste land in Europa dat op deze manier samenwerkt in de luchtvaartsector om veiligheidsrisico’s te „identificeren, analyseren en op te lossen”.