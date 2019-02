Luchtvaartmaatschappij Insel Air failliet

Luchtvaartmaatschappij Insel Air is failliet. Het hof in Willemstad op Curaçao heeft dat dinsdag bepaald in hoger beroep. Het hof weigerde het schuldeisersakkoord rond het Curaçaose bedrijf goed te keuren.

Daarmee komt na bijna dertien jaar een einde aan de vluchten van Insel Air tussen Curaçao, Aruba en Bonaire. De maatschappij heeft het al langer erg moeilijk. Het bedrijf heeft een schuld van meer dan 165 miljoen Antilliaanse gulden, omgerekend ruim 80 miljoen euro.

Overnamekandidaat interCaribbean gaf volgens het hof geen zekerheid over nakoming van het schuldeisersakkoord. TilgentCapital Trust, dat aanvankelijk bereid was Insel Air over te nemen, heeft zich teruggetrokken.

De Curaçaose overheid investeerde in 2017 nog ruim 16 miljoen euro in Insel Air. Het faillissement is een nieuwe klap voor de economie van het eiland, die al twee achtereenvolgende jaren krimpt.