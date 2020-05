Luchtmobiele Brigade schiet Airborne Museum te hulp

Militairen van de 11 Luchtmobiele Brigade in Schaarsbergen, de zogenoemde ‘rode baretten’, houden de komende tijd toezicht in het Airborne Museum in Oosterbeek. Het geheel gerenoveerde museum mag maandag eindelijk de deuren openen voor maximaal 210 bezoekers per dag. „Maar veel van onze vrijwillige toezichthouders zijn wat ouder en vallen in een risicogroep voor corona. Toen heb ik de brigadegeneraal van de Luchtmobiele Brigade om hulp gevraagd, aangezien we daar een warme band mee hebben”, aldus museumdirecteur Sarah Heijse.

De 11 Luchtmobiele Brigade is elk jaar in september nauw betrokken bij de Airborne Herdenkingen in de omgeving van Arnhem. Heijse: „Ze vonden het leuk. Dus staan er nu voorlopig elke dag drie militairen in ons museum. Ook op 4 juni, als staatssecretaris Barbara Visser van Defensie een werkbezoek komt brengen.”

Visser zou eigenlijk op 13 maart naar Oosterbeek komen voor de heropening van het voor ruim 4 miljoen euro verbouwde museum in Villa Hartenstein, het voormalige hoofdkwartier van de Britse geallieerden tijdens de Slag om Arnhem in september 1944. Maar nog geen 24 uur daarvoor, toen zes hoogbejaarde Britse veteranen en veel familie van hoge Britse militairen uit 1944 al in Nederland waren, werden de coronamaatregelen aangescherpt en moest alles worden afgeblazen.

„Ik ben nog een dag in het museum geweest en toen wilde ik het drie weken niet meer zien. Het was voor iedereen heel erg verdrietig”, aldus Heijse. Van de zes veteranen is er ondertussen al één overleden. Heijse: „Ik denk dat ze nooit meer komen. Dit was echt de allerlaatste keer.”

Het Oosterbeekse museum kan met de coronamaatregelen zoals die vanaf maandag gelden dit jaar maximaal 26.000 bezoekers ontvangen. Vorig jaar kwamen er nog ruim 100.000 mensen. Ook voor volgend jaar houdt Heijse rekening met beperkingen. „Gelukkig hebben Arnhem en de andere Airborne-gemeenten al toegezegd dat ze het museum niet laten omvallen. We zullen die steun nodig hebben, want we houden grotendeels onze eigen broek op. En sinds bekend is dat we krap zitten hebben we al ruim 50.000 euro aan donaties gekregen. Dat is hartverwarmend. We gaan dus gelukkig niet failliet.”

Nieuw in het Airborne Museum is onder meer een virtuele vlucht met een Glider, het zweefvliegtuig dat voor de luchtlandingen werd gebruikt. Voor kinderen zijn escaperooms ingericht, gebaseerd op het wereldberoemde boek Waterschapsheuvel van Richard Adams. In dat boek speelt de Slag om Arnhem een rol.