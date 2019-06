Luchtmachtdagen van start op vliegbasis Volkel

Liefhebbers van vliegshows kunnen vrijdag en zaterdag terecht in Volkel. Voor het eerst in drie jaar zijn er weer weer de Luchtmachtdagen.

Er zijn meerdere shows waaraan vliegtuigen uit twaalf landen meedoen. Daarnaast zijn er vliegsimulatoren en is een deel van het terrein ingericht als een basis tijdens een missie.

De vliegbasis opent vrijdag en zaterdag de poort om 08.00 uur en sluit om 18.00 uur. De toegang is gratis. Het dreigt beide dagen te gaan regenen.

In 2017 en 2018 werden de dagen niet gehouden omdat Defensie niet voldoende middelen had om het te organiseren. De laatste editie werd gehouden bij Luchtmachtbasis Leeuwarden. Toen crashte een Zwitsers vliegtuig tijdens een oefening in de week voor het evenement. De piloot brak zijn been.