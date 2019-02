Luchtmacht paraat voor evacuatie uit Venezuela

Een KDC-10-transporttoestel van de Koninklijke Luchtmacht staat klaar om burgers te evacueren uit het door onrust geteisterde Venezuela. Dat melden bronnen binnen defensie tegenover het Reformatorisch Dagblad.

De KDC-10 staat de komende twee weken speciaal stand-by voor eventuele inzet in Venezuela. Door de maatregel kan defensie het toestel op korte termijn inzetten.

Venezuela is een buurland van Nederland in het Caraïbisch gebied. Het Zuid-Amerikaanse land wordt al maanden geteisterd door onrust. In een week tijd zijn meer dan veertig mensen om het leven gekomen tijdens protesten tegen het regime van president Maduro.

Het KDC-10-transporttoestel is eerder ingezet bij evacuaties. Tijdens de Kosovo-crisis eind jaren negentig heeft het toestel bijvoorbeeld vluchtelingen uit Kosovo naar Nederland gebracht.

Het grootste transportvliegtuig van de luchtmacht biedt ruimte aan 165 passagiers of 65 ton vracht en kan jachtvliegtuigen bijtanken in de lucht.

Defensie is terughoudend met informatie over Venezuela om geen paniek te veroorzaken of olie op het vuur te gooien. „We houden de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten”, zegt een woordvoerder desgevraagd.

Van een bedreiging voor Nederland is op dit moment geen sprake. Als het nodig is, neemt defensie „passende maatregelen.”

Het Reformatorisch Dagblad onthulde onlangs dat de krijgsmacht deze zomer militaire oefeningen in het Caraïbisch gebied inkrimpt om Venezuela niet te provoceren.