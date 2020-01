Luchtmacht oefent met gooien van bommen

F-16’s oefenen deze week met het gooien van zware bommen op de NAVO-oefenlocatie de Vliehors Range op Vlieland.

De zogenoemde 500-ponders van het type MK82 hebben een explosieve lading. Met het afwerpen van de bommen bereiden jachtvliegers zich voor op een eventuele inzet.

De luchtmacht was vorig jaar bijvoorbeeld actief in Irak en Oost-Syrië. F-16’s vielen daarbij onder meer wapenopstellingen en logistieke opslagplaatsen van terreurorganisatie IS aan.

De Vliehors Range beslaat ongeveer 17 vierkante kilometer en ligt in het westen van Vlieland. Hier staan bom-, schiet- en raketdoelen opgesteld.