„Lucht in steden te vies om in te werken”

De luchtkwaliteit in veel Nederlandse steden is zo slecht, dat je er officieel niet in zou mogen werken. Die conclusie trekt Milieudefensie op basis van een recent onderzoek van de Gezondheidsraad. Deze publiceerde eerder deze week een onderzoek naar risico’s voor mensen die bij hun werk, bijvoorbeeld in garages, te maken hebben met dieseldampen.

In de studie concludeerde de Gezondheidsraad dat werknemers op hun werkplek aan maximaal 1 microgram roetdeeltjes per kubieke meter lucht zouden mogen worden blootgesteld. Volgens Milieudefensie ligt de concentratie roet in de buitenlucht hoger dan dat. En langs drukke wegen wel twee keer zo hoog, aldus de milieuorganisatie.

„Wat op de werkplek dus ontoelaatbaar is en in principe verboden zou moeten zijn volgens de Gezondheidsraad, is de dagelijkse praktijk in onze buitenlucht”, zegt Anne Knol van Milieudefensie. „De lucht in onze steden zo ongezond, dat je er niet eens in zou mogen werken. Dat is natuurlijk volslagen idioot. We moeten in die lucht niet alleen werken, maar ook opgroeien, spelen, fietsen en oud worden. De politiek moet ons veel beter beschermen, want we kunnen niet kiezen welke lucht we inademen.”

Jaarlijks sterven in Nederland meer dan 20.000 mensen aan aandoeningen die zijn veroorzaakt door luchtvervuiling, stelt Milieudefensie op basis van een recente Europese studie.

Milieudefensie startte in 2016 een rechtszaak tegen de Staat om meer maatregelen te eisen tegen luchtvervuiling. Op 7 mei doet het gerechtshof in Den Haag een uitspraak in hoger beroep in de kwestie.