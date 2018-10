Lucht geklaard tussen actiegroep Civitas Christiana en RD

De lucht is geklaard. De rooms-katholieke actiegroep Civitas Christiana en het Reformatorisch Dagblad hebben –na grote spanningen– misverstanden uit de weg geruimd over beider visie op huwelijk en homoseksualiteit. De verschillen in aanpak blijven.

Een groot deel van de homolobby in Nederland en veel lezers vallen eind maart over een flyer van Gezin in Gevaar, een campagne van Civitas Christiana. In de campagne zet de rooms-katholieke actiegroep een rood kruis door twee zoenende mannen uit de reclameposters van pakkenbedrijf Suitsupply.

De ophef is groot. Ook het RD krijgt ervan langs, omdat de flyer werd verspreid bij deze krant. Na alle commotie neemt de krant „nadrukkelijk” afstand van de gewraakte foto en staakt de Civitascampagne. „Een groot deel van Nederland schilderde ons af als homovijandig”, aldus RD-hoofdredacteur Steef de Bruijn.

Civitas en RD ruimen misverstand uit de weg

Geen knieval

Civitas Christiana legt het stopzetten van de reclamecampagne uit als een knieval voor de machtige homolobby. In een digitale rondzendbrief eind augustus aan 5000 RD-abonnees stelt de organisatie zelfs dat het RD „toenadering” zoekt tot de homolobby. Tussen krant en actiegroep ontstaan grote spanningen.

Civitas roept in de rondzendbrief op een petitie te tekenen om hoofdredacteur De Bruijn op zijn schreden te laten terugkeren. „Hij voert de krokodil van de homobeweging in de hoop dat deze hem niet zal opeten”, meent Civitasvoorzitter Hugo Bos. „De homolobby zal het RD echter niet sparen, omdat deze een totalitaire ideologie kent.” Onderhandelen met een krokodil heeft volgens hem geen nut. „Het is een gevaarlijk beest, die je moet afschieten. Voor je het weet, word je opgegeten.”

Het RD staat niet voor een slechte koers, benadrukt Bos. „Maar in de strijd voor het behoud van de christelijke beschaving hebben we alle krachten nodig.” Als er iemand verslapt, is het volgens hem de taak van de actiegroep die persoon daarop aan te spreken. Ook publiekelijk met een rondzendbrief? „Ja, ik vind van wel. Deze discussie speelt zich publiekelijk af.”

De rondzendbrief heeft „helaas” nogal wat verwarring veroorzaakt in de RD-achterban, constateert hoofdredacteur De Bruijn. „We hebben vele tientallen reacties gekregen en mensen zegden hun abonnement op. Lezers meenden dat het RD opgeschoven was. Er waren zelfs mensen die dachten dat ik samenwoon met een man en zich afvroegen hoe ik dan nog leiding kan geven aan het RD.” Civitas heeft de rondzendbrief deze week van haar site verwijderd.

Aanstootgevend

De Bruijn benadrukt geen afstand te hebben genomen van de campagne van Gezin in Gevaar. „We hebben van meet af aan aangegeven dat het RD daar achter staat. Want het traditionele huwelijk, zoals God het bedoeld heeft, als een unieke relatie tussen één man en één vrouw, staat onder druk.”

Civitas Chritiana en RD verschillen echter van mening over het rode kruis door de foto van de twee zoenende mannen. Voor Bos is de foto een „integraal onderdeel” van de campagne. „Een christen met homoseksuele neigingen moet blij zijn dat wij aanstootgevende posters proberen te weren uit het publieke domein.”

Volgens De Bruijn kan het kruis door de foto worden uitgelegd alsof de krant niet alleen homorelaties afwijst, maar ook de mensen zelf. „Ik wil best aannemen dat Civitas Christiana dat niet heeft bedoeld, maar we hadden de mogelijkheid dat deze suggestie zou ontstaan moeten voorkomen.”

Het RD bevindt zich in een lastige positie, legt de hoofdredacteur uit. „Wij moeten bij twee klippen vandaan blijven. Aan de ene kant willen we homo’s die celibatair leven en christelijke jongeren die met deze gevoelens worstelen een hart onder de riem steken en een weg wijzen die past bij het leven naar Gods wil.”

Tegelijkertijd wil De Bruijn „absoluut geen” water bij de wijn doen in zijn opvatting over seksualiteit. „Gods Woord wijst homoseksuele relaties en andere seksuele relaties buiten het huwelijk ondubbelzinnig af.” Bos erkent dat de Bruijn dit Bijbelse standpunt in publicaties „correct” heeft weergegeven.

De misverstanden tussen beide organisaties zijn deels terug te voeren op de verschillende aanpak. Het RD kiest voor een waardige, integere aanpak, Civitas is een actiegroep die de confrontatie van de homolobbybeweging niet uit de weg gaat. „Wij zijn strijders”, verklaart Bos. Tegen de homolobby bijvoorbeeld.

Hugo Bos: strijder tussen Mariabeelden

Civitas Christiana en RD hebben misverstanden besproken en uit de wereld geholpen. Bos is daar „oprecht” blij mee. „Minder dan de helft van Nederland is nog religieus. Er is alle reden om onze krachten te bundelen tegen de afbraak van de christelijke beschaving.”

Ook De Bruijn is blij dat er een „verhelderend gesprek” heeft plaatsgevonden. „We verschillen in aanpak. Ik heb moeite met de harde confrontatie van Civitas. Ik vind het niet christelijk om mensen zo te bruuskeren.”

De hoofdredacteur bestrijdt „ten stelligste” dat het RD in principieel opzicht opschuift. De Bruijn pakt er een groot artikel uit 1972 over dit onderwerp bij. „We schrijven daar exact hetzelfde als op dit moment. Er is absoluut geen sprake van een hellend vlak bij het RD.”