Lucas Waagmeester voor NOS naar VS

NOS-correspondent Lucas Waagmeester verruilt volgend jaar Turkije voor de Verenigde Staten. Hij volgt Arjen van der Horst op, die begin 2021 stopt. Waagmeester reist al een half jaar eerder af naar Washington vanwege de Amerikaanse presidentsverkiezingen in november 2020, waar hij samen met Van der Horst en Marieke de Vries verslag van doet.

De journalist is momenteel nog correspondent in Turkije. Daarvoor zat hij in New Delhi, van waaruit hij verslag deed over India, Pakistan en Afghanistan. Hij begon zijn correspondentschap voor de NOS in 2009 in Zuid-Afrika.