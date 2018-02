Lubach komt weer met verkiezingsapp

Arjen Lubach is ook dit jaar weer met een verkiezingsapp gekomen. In zijn programma Zondag met Lubach onthulde hij de PosterToaster, een app die speciaal bedoeld is voor de gemeenteraadsverkiezingen.

De posters zijn volgens Arjen doorgaans het leukste aan de gemeenteraadsverkiezingen. „En daarom lanceren wij, speciaal voor jullie, een nieuwe app, de PosterToaster!!!”, zei de presentator tijdens de uitzending. Mensen die de app downloaden, moeten een paar vragen beantwoorden en een selfie maken. De app maakt er een poster van. Mensen moeten ook hun gemeente opgeven. Andere inwoners van de gemeente kunnen dan stemmen op de leukste poster.

Vorig jaar had Zondag met Lubach veel succes met de Kamergotchi. Met dat spelletje voor de smartphone moesten gebruikers een lijsttrekker verzorgen. De app was zo populair dat de servers van Zondag met Lubach na de lancering van het spel overbelast raakten.