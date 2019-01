LTO wil Animal Rights aanpakken

Landbouworganisatie LTO Nederland wil dierenwelzijnsorganisatie Animal Rights aanpakken. Aanleiding zijn „illegaal verkregen beelden” bij boerenbedrijven in de afgelopen maanden, zegt een woordvoerster van de belangenorganisatie.

„Deze dierenactivisten breken ’s nachts in in stallen. We zijn met politie en justitie in gesprek om te kijken wat we hier aan kunnen doen”, aldus de woordvoerster.

Volgens haar werkt Animal Rights vanuit een ideologie tegen de veehouderij. „Ze willen boeren en de veehouderij zo zwart mogelijk maken en het liefst helemaal wegkrijgen uit Nederland”.

Animal Rights kwam maandag opnieuw met in kippenschuren gemaakte undercoverbeelden. Volgens de organisatie gaat het om bedrijven in Flevoland, Noord-Brabant, Gelderland, Limburg en Vlaanderen (België). Daarop zijn kale en verzwakte leghennen te zien die nog amper kunnen lopen. Ook liggen er dode kippen in de stallen, soms al in verregaande staat van ontbinding.

„Deze horrorschuren zijn gevuld met tienduizenden leghennen die door de hoge eierproductie en de levensomstandigheden, waaronder de vaak verstikkende atmosfeer, in anderhalf jaar tijd aftakelen tot opgebruikte, kale kippen. Hennen die ziek en zwak zijn, worden aan hun lot overgelaten en krijgen niet de verzorging die ze nodig hebben”, zegt Erwin Vermeulen van de organisatie.

Het leven van deze leghennen kan volgens hem „op geen enkele wijze” als dierwaardig bestempeld worden.

Volgens Vermeulen tonen de beelden de dagelijkse praktijk: kippenschuren zijn „fabrieken waarin de hennen ei-producerende ‘machines’ zijn waarvan velen sterven tijdens het proces”.