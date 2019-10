LTO roept boeren op maandag te protesteren

Landbouworganisatie LTO Noord roept haar leden op maandag om 12.00 uur te demonstreren bij de provinciehuizen. De organisatie schaart zich achter de boeren. LTO Noord wil dat de provinciale beleidsregels over stikstof van tafel gaan. De regels hebben grote impact op boerenbedrijven en gezinnen.

Vrijdag protesteerden boeren al bij provinciehuizen in Noord-Brabant en Friesland. In Friesland zijn vervolgens de stikstofmaatregelen geschrapt. „Dit zou een wake-upcall moeten zijn voor alle provincies”, zegt voorzitter van LTO Noord Dirk Bruins. „We zijn het zat dat de overheid niet naar ons luistert en dat de provincies vervolgens ook nog eens de eigen interpretatie van de beleidsregels geeft is voor ons de druppel.”

Onbekend is hoeveel boeren maandag naar de provinciehuizen gaan. Friese boeren blijven thuis, omdat de regels daar al van tafel zijn. Agrariërs uit Zeeland en Limburg weten nog niet of ze meedoen aan de actie.

LTO Noord telt 14.000 leden.