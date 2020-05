LTO: nieuw steunpakket beter voor agrariërs

Het nieuwe steunpakket van het kabinet houdt beter rekening met bedrijven die seizoenspieken hebben en is daarom veel geschikter voor de land- en tuinbouw. Dat is de reactie van branchevereniging LTO Nederland, die in het pakket „een belangrijke steun in de rug” ziet voor ondernemers.

Desondanks meent waarnemend voorzitter Wim Bens dat Nederland er nog lang niet bovenop is. „Veel agrarische ondernemers voelen op dit moment de pijn van de coronacrisis door vraaguitval of lagere prijsvorming. Maar ook op de langere termijn is het nog maar de vraag hoe de economie en in welk tempo de economie zich herstelt.”

LTO pleit ervoor om na te denken hoe de economie op langere termijn ondersteund kan worden.