LTO Nederland niet te spreken over advies: laat de boeren boeren

De commissie-Remkes schiet met haar advies over de stikstofaanpak ernstig tekort, vindt LTO Nederland. „Als enige recept wordt nóg meer borging en regelgeving voorgesteld”, klaagt de land- en tuinbouworganisatie. Volgens de boeren is dat niet de oplossing.

LTO wijst erop dat boeren en tuinders, net als andere bedrijfstakken, al jaren werken aan een lagere stikstofuitstoot. Toch is er nog altijd te veel stikstof. Dat zou volgens LTO wijzen op de „onmogelijkheid” van de stikstofdoelstellingen.

„Botweg reducties van deposities opleggen slaat innovatie dood. Laat de boeren boeren”, zegt Trienke Elshof, die bij LTO gaat over ondernemen in een gezonde omgeving. Volgens haar hebben de boeren zelf ook oplossingen om de stikstofuitstoot te verlagen. Denk aan koeien langer in de wei zetten, mest verdunnen met water en vernieuwende stalsystemen.

Het kabinet zou met onlangs aangekondigde plannen enigszins tegemoet gekomen zijn aan die oplossingen. Maar de commissie-Remkes dringt in haar rapport aan op hardere maatregelen. „Dat is duur en weinig effectief. Investeer liever in verduurzaming van de economie. Door daar écht op in te zetten wordt de totale ruimte, voor ondernemen én natuur, groter”, aldus Elshof.