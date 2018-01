Glastuinbouwbedrijven doen er verstandig aan hun medewerkers niet in de kassen te laten werken. Brancheorganisatie LTO Glaskracht waarschuwt tuinders in regio’s waar code rood geldt, om de kassen te verlaten omdat de kans op ongelukken door rondvliegend glas groot is.

„Veiligheid boven alles. Haal uw medewerkers onder het glas vandaan als uw bedrijf zich in een code rood gebied bevindt”, aldus de organisatie.