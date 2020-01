LTO: einde aan verschrikkelijke periode getroffen boeren

Met de uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) komt een einde aan een zeer langlopend proces van waarheidsvinding, zegt LTO Nederland.

„Het was een verschrikkelijke periode voor de getroffen veehouders, hun dieren en hun omgeving”, zo reageert de belangenorganisatie voor boeren en tuinders op het oordeel over de ruiming van 60.000 dieren tijdens de uitbraak van mond- en klauwzeer (MKZ) in Kootwijkerbroek.

„Het vonnis, hoe teleurstellend het voor veel boeren in Kootwijkerbroek ook is, doet niets af aan de tomeloze inzet van stichting Onderzoek MKZ-crisis Kootwijkerbroek om helderheid te krijgen over de gebeurtenissen in 2001”, vindt LTO Nederland.

De Staat heeft volgens de hoogste economische rechter in 2001 terecht 60.000 dieren laten ruimen op 246 boerderijen in Kootwijkerbroek.