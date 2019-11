LTO: doorpakken voor de landbouw

Landbouworganisatie LTO betreurt het dat het kabinet al met maatregelen is gekomen om de stikstofimpasse te doorbreken, terwijl er nog wordt gewerkt aan een plan dat door de landbouwsector wordt gedragen. „Dat de bouw verder moet, staat buiten kijf”, aldus Marc Calon (LTO-voorzitter). Maar hij vindt het jammer dat er nog geen duidelijkheid is over bijvoorbeeld het bemesten van weilanden. „Ook dat is onwerkbaar en moet snel worden opgelost.”

Calon: „We benadrukken continu dat boeren de (financiële) ruimte moeten krijgen om te kunnen innoveren. Het voornemen van het kabinet om voor de landbouw doelen voor het voerspoor neer te leggen die door de sector zelf verder worden uitgewerkt, biedt mogelijkheden. Het is goed dat er een doel wordt geformuleerd en geen middel, maar dit hoort thuis in een integraal plan.”

Volgens Calon focust het kabinet nu op de korte termijn. Maar het geeft aan op de langere termijn kritisch naar Natura-2000 gebieden te kijken. Een stap in de goede richting, aldus Calon. Hij stelt: „LTO Nederland pleit niet voor minder natuur, maar wel voor beleid dat voorkomt dat N2000-gebieden Nederland in gijzeling houden.”