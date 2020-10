Loze gasleiding veroorzaakt explosie in Zeist

Een gasleiding die niet meer in gebruik was heeft vrijdagmiddag gezorgd voor een explosie in de Slotlaan in Zeist. De explosie had niet plaats in de winkel in het Zeister centrum, zoals de brandweer aanvankelijk dacht, maar in een woning boven de winkel. Een bewoner raakte gewond. In de woning is veel schade ontstaan, aldus de veiligheidsregio Utrecht.

De gasleiding was al twee jaar niet meer in gebruik. Recent is de loze leiding na werkzaamheden per ongeluk weer aangesloten op het gas. De leiding is volgens de brandweer gaan lekken met de explosie tot gevolg.

De woning boven de winkel aan de Slotlaan is ontruimd. De brandweer onderzoekt samen met bouwkundig specialisten of het gebouw en aangrenzende appartementen nog veilig genoeg zijn om de bewoners weer naar huis te laten gaan.