Lovende recensie The New York Times voor Marieke Lucas Rijneveld

De Amerikaanse krant The New York Times heeft een lovende recensie geschreven van het boek The discomfort of evening; de Engelse vertaling van het boek De avond is ongemak waarmee Marieke Lucas Rijneveld twee weken geleden de International Booker Prize won.

„Het boek bevat - en ik zeg dit met ontzag - alle vuiligheid van het leven”, schrijft de gerenommeerde literatuurcriticus Parul Sehgal in de krant. Ze noemt Rijnevelds stijl en de vertaling door Michele Hutchison „nergens opzichtig of manipulatief”, ondanks de narigheid die beschreven wordt. Het verhaal geeft „een volledige stem aan de enorme omvang van de rouw van de kinderen.”

De avond is ongemak vertelt over het jonge meisje Jas en haar gereformeerde familie, die ten onder gaan in hun verdriet om de dood van de oudste zoon. Het verhaal gaat in de woorden van Sehgal over „troost die nooit komt.”

Rijneveld, geboren in april 1991 in het Brabantse Nieuwendijk, is de jongste winnaar van de International Booker Prize ooit. Ze is de eerste Nederlandse winnaar van de prestigieuze prijs.