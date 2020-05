Louter lof voor 'historische speech' Willem-Alexander

De toespraak die koning Willem-Alexander maandag op de Dam hield na de Dodenherdenking, krijgt louter lof en bijval op sociale media.

In hoog tempo stroomden vele honderden reacties binnen van bekende en onbekende Nederlanders die de koning prezen voor zijn rake, oprechte en integere speech. Hij memoreerde onder meer de diepe indruk die de woorden van Jules Schelvis op hem maakten bij een eerdere herdenking. Schelvis was een Joodse man die in 1943 werd gedeporteerd en meerder concentratiekampen overleefde.

"Ik maak vaak een gebbetje over Willem Alexander, maar ik heb hem nog nooit zo strak en echt horen spreken", stelt Arjen Lubach. ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers wijst vooral op de woorden die de koning wijdde aan zijn overgrootmoeder Wilhelmina. "Wat een heilzame en grootmoedige erkenning van het zwijgen van onze toenmalige koningin over de vervolging en de vernietiging van Joden", deelt hij op Twitter. PvdA-leider Lodewijk Asscher sprak van een "adembenemend goede toespraak van de koning."

Ook veel journalisten zijn vol lof over de woorden van Willem-Alexander. Zij zijn onder de indruk van zijn oproep om niet weg te kijken als mensen in een samenleving langzaam maar zeker worden uitgesloten, zoals de Joden in de Tweede Wereldoorlog. "Wat een ongelooflijk goede speech van de koning", prijst RTL-journalist Koen de Regt. NPO-coryfee Roos Mogré spreekt van een mooie en empathische toespraak van onze koning."