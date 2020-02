Loterij houdt actie voor 5000 AED’s

Om het landelijke netwerk van burgerhulpverlening bij een hartstilstand aan voldoende defibrillators te helpen, houdt de VriendenLoterij deze en volgende maand een speciale actie. Ze schenkt een deel van haar opbrengst aan de Hartstichting voor de aankoop van 5000 AED’s.

Op dit moment telt het netwerk ongeveer 20.000 automatische externe defibrillators (AED’s). De AED is een draagbaar apparaat dat in het geval dat iemand een hartstilstand krijgt, door middel van een elektrische schok het hartritme kan herstellen. Met 5000 extra AED’s kunnen de overlevingskansen van mensen na een hartstilstand verder verbeteren. Iedereen in Nederland kan dan binnen zes minuten na een hartstilstand gereanimeerd worden.

De Hartstichting meldde in oktober al dat er voor een goede spreiding van de apparaten nog 5000 AED’s nodig waren. De organisatie riep bewoners ertoe op om hun wijk ”hartveilig” te maken door met elkaar een AED aan te schaffen.

Nu haakt de VriendenLoterij hierbij aan. Met het houden van loterijen steunt zij goede doelen, clubs en verenigingen die zich richten op gezondheid en welzijn van mensen. De VriendenLoterij werd in 1989 opgericht op initiatief van Humanitas, vereniging voor maatschappelijke dienstverlening en samenlevingsopbouw.

Kennisniveau

Nederland telt 240.000 burgerhulpverleners die gemiddeld tweeënhalve minuut sneller bij het slachtoffer kunnen zijn dan een ambulance.

De Hartstichting heeft onderzoek laten uitvoeren naar het kennisniveau van Nederlanders over reanimeren. De meeste mensen schatten goed in dat een reanimatie binnen zes minuten gestart moet worden om de overlevingskans daadwerkelijk te vergroten. Maar een kwart (23 procent) denkt dat er meer tijd is.