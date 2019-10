Loten voor kamer in Nijmegen en Arnhem

Studenten in Nijmegen en Arnhem moeten vanaf 1 juli volgend jaar loten voor een kamer of woning van studentenhuisvester SSH&. De wachtlijst verdwijnt. Volgens SSH& is loten eerlijker, sneller en gemakkelijker dan het systeem dat tot nu toe wordt gebruikt, aldus de studentenhuisvester maandag.

SSH& heeft in Nijmegen 6500 wooneenheden en in Arnhem 500. Een student moet gemiddeld twaalf maanden wachten op een kamer en vijf jaar op een woning. Aangezien studenten tegenwoordig later op kamers gaan en korter studeren past een systeem met wachtlijsten niet meer, vindt SSH&.

In het nieuwe systeem krijgt elke ingeschreven student wekelijks een lot dat hij mag inzetten op een woonruimte naar keuze. Op internet is te zien welke kamers heel populair zijn en waar de kans om in te loten dus kleiner is. Voor studenten die langer dan twee uur moeten reizen naar Nijmegen is een apart wooncomplex beschikbaar. Ook degenen die nu bijna bovenaan de wachtlijst stonden, krijgen vanaf juli 2020 een jaar lang extra kansen bij de loting.