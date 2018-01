Losgeslagen Ark van Noach onder controle

Museumboot De VerhalenArk die door de storm in de haven van Urk van zijn ligplaats was losgeslagen, is gestabiliseerd. Door de hevige windstoten was het voor de brandweer lastig om het schip onder controle te krijgen. Volgens een woordvoerster van de gemeente veroorzaakte de replica van de Ark van Noach „behoorlijk grote schade”, maar zijn er geen gewonden gevallen.

Door de storm raakte De Ark los en dreef naar de andere kant van de haven, waar het schip tegen meerdere zeilboten ramde. Hulpdiensten proberen het vaartuig te verplaatsen.

De VerhalenArk is een drijvend Bijbelmuseum dat sinds eind januari 2017 in Urk ligt. Het is 70 meter lang, 13 meter hoog, 10 meter breed en heeft 4 verdiepingen. De Ark van Noach zou volgens de planning tot eind februari in Urk blijven.