Lopen Cariben warm voor referendum?

Kiesgerechtigden op Bonaire, Saba en Sint-Eustatius kunnen woensdag hun stem uitbrengen voor het referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Vraag is echter in hoeverre in Nederland geïnitieerde referenda de Caribische bewoners kunnen boeien.

De drie eilanden hebben sinds de staatkundige hervormingen in 2010 de status van bijzondere Nederlandse gemeente. Dat maakt dat de bewoners van deze zogenoemde BES-eilanden hun stem mogen uitbrengen bij landelijke verkiezingen en referenda.

Bij het in april 2016 gehouden referendum over het EU-associatieverdrag met Oekraïne bleek dit echter allerminst succesvol. Slechts 3,7 procent van de Caribische kiesgerechtigden, ofwel 536 mensen, nam toen de moeite de gang naar het stemlokaal te maken.