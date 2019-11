Een deel van de Koornmarkt in de binnenstad van Delft is zondag korte tijd afgezet geweest nadat een verdacht pakketje was aangetroffen. „Een expert heeft het onderzocht, maar het bleek loos alarm te zijn. De afzetting wordt opgeheven”, aldus een woordvoerster van de politie.

Op de plek in Delft die was afgezet staat een synagoge waar een klassiek concert staat gepland. „Dat concert gaat gewoon door”, aldus de secretaris van Stichting Behoud Synagoge Delft.