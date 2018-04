Een supermarkt in Groningen is maandag even ontruimd geweest nadat er een melding was binnengekomen dat in het pand een verdacht pakketje zou liggen. Het bleek loos alarm.

De wegen in de omgeving van het pand, op de hoek van het A-Kerkhof en de Vismarkt, werden afgezet. Ze zijn inmiddels weer vrijgegeven.