Loos alarm in provinciehuis Zwolle

Een „verdacht pakketje” dat dinsdag aanleiding was voor een ontruiming in het provinciehuis van Overijssel in Zwolle, blijkt volkomen onschuldig. Tot die conclusie is de politie gekomen na onderzoek. „Het blijkt loos alarm”, aldus de politie.

Een deel van het provinciehuis aan de Luttenbergstraat werd uit voorzorg ontruimd nadat het pakketje was aangetroffen. Een explosievenverkenner van de politie werd opgeroepen en ook andere hulpdiensten waren snel ter plaatse.

Volgens een medewerkster van het provinciehuis verliep de gedeeltelijke ontruiming rustig.