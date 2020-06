Loonsverhoging van 3 procent voor personeel universiteiten

Universiteiten en vakbonden zijn het definitief eens over een nieuwe cao voor universiteitspersoneel. Universiteitspersoneel krijgt vanaf juni een loonsverhoging van 3 procent, zo staat in de overeenkomst.

Naast de structurele loonsverhoging krijgen medewerkers van universiteiten ook een eenmalige uitkering. Die bedraagt 750 euro bij een voltijdse aanstelling.

Werkgevers en werknemers hebben verder afgesproken geld vrij te maken om kosten op te vangen die zijn ontstaan door de coronacrisis. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om het verlengen van tijdelijke contracten voor promovendi, onderzoekers of docenten. Doordat veel van dit personeel thuis moest werken, is de kans op vertraging van onderzoek of andere projecten groot.

De cao loopt tot het eind van dit jaar. De overeenkomst geldt voor ruim 55.000 werknemers.