Loon op Zand staat Palestijns kinderkamp toe

Loon op Zand heeft geen aanleiding om een omstreden Palestijns scoutingkamp te verbieden dat over anderhalve week staat gepland in de gemeente. Burgemeester Hanne van Aart heeft dat woensdag laten weten nadat diverse veiligheidsdiensten onderzoek hebben gedaan.

Over de organisatie van het kinderkamp was commotie ontstaan, onder andere door vragen van de PVV in Noord-Brabant. De partij eiste een verbod vanwege de vrees voor verspreiding van islamitische haatideologie.

Uit de onderzoeken blijkt niet dat het kinderkamp wordt georganiseerd met een terroristisch doel. Ook zijn er geen aanwijzingen dat de organisatoren van het kamp banden hebben met organisaties met terroristische doeleinden, aldus de gemeente.

,,Ik heb het volste vertrouwen in de deskundigheid van de betrokken veiligheidsdiensten en zie dan ook geen reden om de uitkomst van de onderzoeken in twijfel te trekken'', aldus de burgemeester. Ze heeft begrip voor de zorgen van inwoners maar is opgelucht door de conclusies en hoopt dat er een streep gezet kan worden onder de commotie.

