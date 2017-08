Loon op Zand boos na lek gascondensaat

De gemeente Loon op Zand is boos omdat een lek van giftig gascondensaat bij het bedrijf Vermillion niet direct is gemeld. Het gascondensaat ontsnapte op 3 augustus op de locatie van het gaswinningsbedrijf in Loon op Zand maar dat werd pas afgelopen weekeinde bekend.

Het incident werd wel gemeld aan Staatstoezicht op de Mijnen, de provincie Noord-Brabant, het waterschap en de omgevingsdienst maar niet aan de gemeente. „Wij hebben het bedrijf Vermillion Oil en andere betrokken instanties aangegeven dat wij in dergelijke situaties direct geïnformeerd moeten worden”, laat de gemeente weten.

Als gevolg van het lek zijn gewassen in de omgeving verontreinigd geraakt en huizen en tuinen vervuild. De gewassen zijn verwijderd. Daken, zonnepanelen en tuinmeubilair worden op kosten van het bedrijf gereinigd.

Gevaar is er nu niet meer, aldus de gemeente. Er is nog onderzoek gaande naar de gevolgen voor de lange termijn.