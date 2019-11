Loon basisschool kwart lager dan gemiddeld

Leraren over het hele land staken woensdag om te pleiten voor hogere salarissen en minder werkdruk. Hoe hoog is die werkdruk en wat verdienen leraren precies? Een overzicht van de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en de denktank OESO.

Een gemiddelde basisschoolleraar die fulltime werkte, verdiende in 2017 bruto 47.870 euro, volgens de OESO. Dat is een kwart minder dan het loon van een gemiddelde werknemer met een hbo- of wo-diploma. Het salaris van middelbareschooldocenten is 60.297 euro, 10 procent lager dan het inkomen van een gemiddelde hoogopgeleide.

De meeste docenten zullen deze bedragen niet op hun loonstrookje zien, omdat zij vaak parttime werken. Zo zijn twee op de drie basisschoolleraren parttimers, aldus het CBS. Dit gaat wel gepaard met bovengemiddeld veel overwerk.

Vanaf crisisjaar 2010 werd het salaris van leraren bevroren. Hierdoor werd de afstand tot andere cao’s snel groter. In 2016 werd het verschil dat in de tussentijd was ontstaan opgeheven door een loonsverhoging. Maar daarmee werd de loonkloof met andere hoogopgeleiden dus niet volledig gedicht.

De veelgehoorde klacht over een te hoge werkdruk is ook terug te zien in de statistieken. Een kwart van de docenten kampt met meerdere burn-outklachten, blijkt uit een enquête van het CBS en TNO uit 2018. Een van die klachten, zich meerdere keren per maand leeg voelen na het werken, komt zelfs bij vier op de tien docenten voor. Zes op de tien docenten heeft vaak of zelfs altijd veel werk te doen, geven zij desgevraagd aan.

Meer dan 3300 scholen zullen woensdag meedoen aan de onderwijsstaking. De Tweede Kamer behandelt die dag de onderwijsbegroting. Nadat onderwijsminister Arie Slob vrijdag met 460 miljoen euro extra over de brug was gekomen, gingen de overlegpartners daarmee akkoord en leek de staking van de baan. Zowel de AOb als CNV Onderwijs kwam daarop terug na hevig gemor in de achterban.