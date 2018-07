Loods van recyclingbedrijf Waalwijk afgebrand

In een loods van een recyclingbedrijf in Waalwijk heeft vrijdagavond en -nacht een grote brand gewoed. De brandweer liet het pand gecontroleerd uitbranden en gaf rond 04.00 uur het sein brand meester. Het nablussen kan nog een lange tijd duren.

Bij de brand kwam veel rook vrij die hoog opsteeg. Uit verschillende plekken in de omgeving kwamen klachten binnen over de stank. Volgens de brandweer zijn in de rook tot nu toe geen concentraties stoffen gemeten die een extra risico vormen.

De brand woedde bij Huiskes Metaal, een recyclingbedrijf van metaalproducten, aan de Veerweg. In 2016 was daar ook brand uitgebroken. Wegen in de omgeving werden afgesloten, onder meer zodat bluswater uit de haven van Waalwijk kon worden gepompt. De brandweer adviseerde mensen om weg te blijven van het industrieterrein.

Waardoor de brand is ontstaan, is nog onduidelijk. Niemand raakte gewond.