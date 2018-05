Loods met voertuigen in brand in Venlo

Een grote loods van het bedrijf Lintrailers aan de Laurens Janszoon Costerstraat in Venlo is maandagavond getroffen door een grote brand. In de loods van 30 bij 30 meter staat volgens een woordvoerder van de brandweer een onbekend aantal voertuigen en gasflessen. Iedereen kon de loods tijdig verlaten.

De brandweer bestrijdt de uitslaande brand met groot materieel en probeert overslaan van het vuur naar aangrenzende panden te voorkomen. Lintrailers produceert aanhangwagens, semi-diepladers en opleggers.

De oorzaak van de brand is onbekend. De brandweer sloeg groot alarm.