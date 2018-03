Loods met oldtimers in vlammen op in Kerkrade

Bij een zeer grote brand in het Limburgse Kerkrade is vrijdagochtend vroeg een loods met oldtimers verloren gegaan. De loods staat tegen een tegelhandel aan, waarvan de brandweer volgens een woordvoerder de showroom heeft weten te behouden. De brandweer heeft het vuur inmiddels onder controle en is bezig met nablussen.

Het vuur brak omstreeks 05.30 uur door nog onbekende oorzaak uit in de loods aan de Wiebachstraat, vlakbij het Parkstad Limburg Stadion. Niemand is gewond geraakt.

De brandweer adviseert mensen uit de rook te blijven en waarschuwt dat er stankoverlast kan zijn. Het pand waarin de brand woedde, staat in een industriegebied. Bedrijven in de omgeving worden opgeroepen ramen en deuren te sluiten en ventilatiesystemen uit te zetten. Bij metingen naar schadelijke stoffen zijn vooralsnog geen bijzonderheden aangetroffen.