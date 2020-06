Loods in Bergeijk brandt volledig af

In het Brabantse Bergeijk is een grote schuur met daarin een meubelbedrijf volledig uitgebrand. De brandweer had dinsdagavond tweemaal een NL-Alert verstuurd, omdat er veel rook vrij kwam.

Ook bij het nablussen waarschuwt de brandweer voor rookoverlast in onder andere de omliggende dorpen Riethoven, Westerhoven en Dommelen.

De brand brak in de loop van de avond uit. De oorzaak is niet bekend. Op beelden op sociale media is te zien dat de vlammen uit het dak sloegen van het pand aan de Burgemeester Aartslaan.