‘Loods’ bij last van overheidscomputer

De overheid, die met computers besluiten neemt, moet burgers die daardoor in de problemen komen een ‘loods’ verschaffen, een ambtenaar die helpt de kwestie op te lossen. Dat oppert Marlies van Eck, die 9 februari in Tilburg promoveert op onderzoek naar de geautomatiseerde overheidsbesluiten over bijvoorbeeld AOW of de aanslag inkomstenbelasting.

Er zijn grote voordelen, bijvoorbeeld „dat de computer alle gelijke gevallen ook echt gelijk behandelt”, maar de instructies aan de computer zijn niet beschikbaar voor wie het aangaat en er zijn geen onafhankelijke instanties die de instructies controleren.

„Een ander nadeel is dat de overheidsorganen zwaar op elkaar leunen bij het nemen van computerbesluiten. Een besluit van het ene overheidsorgaan werkt door in het besluit van een ander overheidsorgaan. Als er iets fout gaat, is het voor de burger erg lastig om de fouten die al verspreid zijn, te herstellen”, aldus Van Eck.

Verder moeten de instructies aan de computer openbaar en begrijpelijk worden, aldus de promovenda, die stelt dat de burger nu eigenlijk „onvoldoende juridisch beschermd” is.