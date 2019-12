Longpatiënten happen naar adem door vuurwerk

De meeste mensen met een longziekte zien het vuurwerk op oudejaarsavond met angst en beven tegemoet. Van hen heeft 90 procent door vuurwerk last van benauwdheid, hoesten, kortademigheid of zelfs een longaanval, zo blijkt uit een peiling van het Longfonds onder zijn achterban. Van de ondervraagden ziet 10 procent zich zelfs gedwongen zijn huis te ontvluchten.

„De impact van vuurwerk op mensen en hun longen is enorm. Minstens 700.000 Nederlanders beleven een benauwd oud en nieuw”, zegt directeur Michael Rutgers van het Longfonds. Veel van de ondervraagde longpatiënten maken tijdens oud en nieuw hun huis potdicht, blijven binnen en gebruiken extra medicijnen.

Vuurwerk veroorzaakt tijdens de jaarwisseling in zeer korte tijd een enorme luchtvervuiling. De concentraties fijnstof zijn in de eerste uren van de nieuwjaarsnacht veertig keer hoger dan normaal, vergelijkbaar met vervuilde miljoenensteden als New Delhi en Singapore. Vooral bij mist en windstil weer kunnen de concentraties flink oplopen.