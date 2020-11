Longfonds wil meer aandacht voor benauwdheid

Het Longfonds begint donderdag met een publiekscampagne om aandacht en begrip te vragen voor mensen die het benauwd hebben. Geef Adem, is het motto. Het probleem is volgens het fonds door corona ook nog eens extra actueel, want het virus veroorzaakt benauwdheid.

Door middel van Geef Adem wil het Longfonds ervaringen van mensen met benauwdheid in beeld brengen en tonen wat het verschijnsel met ze doet. Tegelijk hoopt het fonds dat er meer draagvlak ontstaat voor onderzoek naar mogelijkheden om mensen te genezen en roept het iedereen op mee te helpen aan schonere lucht, op welke manier dan ook.

Bijna driekwart (73 procent) van de mensen met een longziekte heeft last van kortademigheid en benauwdheid, zegt het fonds op basis van onderzoek dat instituut Nivel deze zomer deed. „De impact op hun dagelijks leven is groot. Zo’n zes op de tien (63 procent) van hen heeft moeite met traplopen; boodschappen doen leidt bij 43 procent tot ademhalingsproblemen”, zegt het fonds.

„Voor honderdduizenden mensen met een longziekte is dit dagelijkse realiteit. Het is van groot belang dat dit zichtbaar wordt”, vult directeur Michael Rutgers van Longfonds aan. Nederland telt 1,2 miljoen mensen met een longziekte. Jaarlijks belanden bijna 34.000 mensen met de ziekte COPD in het ziekenhuis. Astma is de meest voorkomende chronische ziekte bij kinderen.