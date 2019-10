Longfonds: mensen vluchten naar gezonde lucht

Minstens tientallen Nederlanders zijn ‘gevlucht’ naar gezonde lucht. Meer dan 100 mensen zouden liever vandaag dan morgen verhuizen, maar hebben daar de (financiële) mogelijkheden niet voor. Dat blijkt uit een peiling van het Longfonds onder 1000 mensen met een longziekte.

„We zijn hier echt van geschrokken”, zegt directeur Michael Rutgers. „We hadden nooit verwacht dat er zoveel luchtvluchtelingen zouden zijn in onze achterban. Waarschijnlijk is dit voor Nederland pas het topje van de ijsberg.”

De term ‘luchtvluchteling’ is relatief nieuw. Maar schone lucht is volgens het Longfonds voor steeds meer Nederlanders van levensbelang. „We horen verhalen van mensen die zo ziek worden van de lucht in hun woonomgeving dat hun kwaliteit van leven er ernstig onder lijdt. Zij zien verhuizen als laatste redmiddel.”

Komende week staat het vervolgoverleg over Leefomgeving op de agenda van de Tweede Kamer. Bij het eerste debat over het Schone Lucht Akkoord bood het Longfonds een petitie aan met de oproep om maatregelen voor een schonere lucht versneld uit te voeren. „We zien in deze cijfers wederom een reden voor versnelde maatregelen”, zegt Rutgers. „Het kan en mag niet zo zijn dat mensen in Nederland moeten verhuizen vanwege ongezonde lucht.”