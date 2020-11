Longarts: Burger moet zorg ontlasten

Het zou een aanzienlijke ontlasting voor de ziekenhuiszorg betekenen als kinderen hun bejaarde ouders na een ziekenhuisopname wegens corona tijdelijk in huis kunnen nemen voor de noodzakelijke nazorg.

Die oproep deed afdelingshoofd longgeneeskunde Joachim Aerts van het Erasmus MC woensdag bij de regionale omroep Rijnmond.

Aerts spreekt van een „superuitzonderlijke situatie” waarin alternatieve maatregelen nodig zijn om ziekenhuisbedden vrij te maken voor nieuwe patiënten. „Als het kan, neem je moeder in huis want daarmee maken we bedden leeg”, aldus Aerts.

Ook voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg stelde de kwetsbaarheid van de ziekenhuiszorg woensdag aan de orde in zijn coronabriefing aan de Tweede Kamer. Hij zette uiteen dat er ondanks de ingezette coronamaatregelen nu nog altijd 2146 coronapatiënten in het ziekenhuis liggen, van wie 576 op de ic.

De opnamepiek is minder hoog dan tijdens de eerste golf, maar daar staat tegenover dat de uitstroom dit keer veel trager verloopt. Zo verwacht Kuipers dat er eind december nog alijtd zo’n 900 coronapatiënten op de verpleegafdelingen van de ziekenhuizen zullen verblijven en zo’n 300 op de intensive care.

Chef infectieziektenbestrijding Van Dissel van het RIVM zei in de briefing dat de reproductiesnelheid van het virus zich eindelijk lijkt te bewegen richting een waarde van 0,88. Dat betekent dat honderd geïnfecteerden het virus aan nog maar 88 nog niet besmette burgers overdragen, waardoor er een neerwaartse trend ontstaat en het virus beetje bij beetje uitdooft.

Zonder het maatregelenpakket van 14 oktober, waarbij de horeca werd gesloten en het organiseren van evenementen evenals het sporten in teamverband niet meer was toegestaan was die gunstige ontwikkeling niet tot stand gebracht, benadrukte hij. Het eerdere, lichte maatregelenpakket waarbij onder meer de horeca om 22.00 uur de deuren moesten sluiten, sorteerde slechts enkele dagen effect, maar was al gauw weer uitgewerkt.