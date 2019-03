Londens orkest viert 90 jaar Haitink

Dirigent Bernard Haitink werd afgelopen week negentig jaar. Het London Symphony Orchestra viert dat zondag in de Britse hoofdstad door hem „te laten doen waar hij het beste in is”, dirigeren dus. ‘Haitink at 90: Birthday Concert’, heet het speciale evenement in de Barbican Hall. Maar verder wordt het een concert zonder veel toeters en bellen. Naar verluidt zijn grote feestelijkheden doorgaans niet al te zeer aan de maestro besteed.

Het is het eerste concert van een speciaal serietje. Deze zondag staan Mozart en Bruckner op het programma, de concerten op de komende twee donderdagen in de Barbican Hall behelzen Mahler en Dvořák, net als dat op 18 maart in de Philharmonie de Paris in de Franse hoofdstad.

Dirigent Bernard Haitink neemt binnenkort een sabbatical, een zeer lange vakantie. Hij heeft een drukke tijd achter de rug, niet alleen door zijn oorspronkelijke agenda, maar ook door het invallen bij het Concertgebouworkest voor de in ongenade gevallen chef-dirigent Daniele Gatti. In het lopende seizoen was of is hij verder te vinden voor de Wiener en Berliner Philharmoniker, het Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, het Chicago Symphony Orchestra, het Chamber Orchestra of Europe en het Bolognese Orchestra Mozart.

Volgens Preludium, het blad van het Concertgebouw en het Concertgebouworkest, had Haitink twee jaar geleden al telkens 48 uur nodig om helemaal bij te komen van een concert. Maar hij heeft het er in elk geval tot nu toe voor over gehad: „Als ik op een gegeven moment moet ophouden zal ik dát enorm missen, dat studeren in de partituur”, aldus de maestro toen in Preludium.

De dirigentenloopbaan van Bernard Haitink begon in de jaren vijftig met dirigentencursus van de Nederlandse Radio Unie, waarna hij in 1957 chef-dirigent werd van het Radio Filharmonisch Orkest. Voor dit orkest staat hij op 15 juni in zijn geboorteplaats Amsterdam opnieuw.