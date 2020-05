Loket voor mentale hulp in coronacrisis

Mensen die rouwen om het verlies van een dierbare door het nieuwe coronavirus, die door de coronacrisis hun baan kwijt zijn of die onder zware omstandigheden patiƫnten verplegen, kunnen voortaan terecht bij het Informatie- en Verwijscentrum COVID-19 (IVC). Het digitale loket is opgericht in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Het centrum is bedoeld voor mensen met vragen over psychosociale gevolgen van de coronacrisis. Het moet actuele, toegankelijke en betrouwbare informatie bieden. Daarnaast moet het alle initiatieven om mensen informatie, ondersteuning of hulp te bieden over de gevolgen van het coronavirus bij elkaar brengen. Ook brengt het IVC mensen indien nodig in contact met verschillende soorten hulp-, zorg- en dienstverleners, aldus het ministerie.

Het centrum is te vinden via de website van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).