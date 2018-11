Lokale schuldhulp krijgt landelijk podium

Een podium voor iedereen die huishoudens met schulden uit de ellende wil halen. Woensdag is in Den Haag de aftrap van SchuldenlabNL, een platform dat succesvolle lokale initiatieven voor schuldhulpverlening op uitgebreidere schaal ook elders wil toepassen. Koningin Máxima woont de start bij.

Naar schatting hebben bijna 1,4 miljoen Nederlandse huishoudens problematische schulden of lopen risico daar op. Hiervan zijn er slechts 200.000 bekend bij gemeenten en schuldhulporganisaties, meldde staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in mei dit jaar.

Tal van publieke en private partijen zijn met de schuldenproblematiek bezig, maar de aanpak is nogal versnipperd en daardoor niet altijd effectief. „Dat organisaties actie ondernemen om huishoudens in nood te helpen, is natuurlijk fantastisch. Maar helaas vinden ze in veel gevallen tegen wil en dank het wiel opnieuw uit”, vindt Sadik Harchaoui. Hij is ‘chef de mission’ van Society Impact, initiatiefnemer van SchuldenlabNL.

De nieuwe organisatie komt mede voort uit het Haagse Schuldenlab070, dat goede resultaten behaalde met een innovatieve aanpak van de problematiek in de hofstad.

Zo werd het Jongeren Perspectief Fonds in het leven geroepen dat jongeren tussen de 18 en 27 jaar helpt door hun schulden te saneren. Om te voorkomen en dat de jongeren opnieuw schulden maken, wordt er een plan opgezet richting scholing en werk en doen zij als tegenprestatie een maatschappelijke stage.

„SchuldenlabNL geeft gemeenten, uitvoeringsorganisaties, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties de kans om kennis en knowhow te importeren zonder dat er al te veel kosten bij komen kijken. Het wordt een centraal loket waar grote landelijke succesvolle projecten kunnen aandragen voor opschaling. Ze hoeven niet meer individueel met 380 gemeenten in gesprek”, aldus Harchaoui.