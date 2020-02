Lokale omroep speurt tekenaar ‘bombriefzakjes’ op

De bombrieven die de afgelopen tijd zijn bezorgd bij verschillende bedrijven zaten in zakjes met daarop een print van een oud straatje. De lokale omroep RTV Lansingerland meldt vrijdag de tekenaar daarvan te hebben opgespoord: Gerard Vreugdenhil uit Berkel en Rodenrijs. De illustrator zegt helemaal niets met de bombrieven te maken te hebben.

Hij maakte de tekening in 1982 in opdracht van zijn vader, die een papierhandel had. Het is een beeld van een straatje uit de zeventiende eeuw. „Toen ik mijn eigen tekening op het journaal zag, moest ik toch even twee keer kijken”, zegt hij. De papieren zakjes worden tegenwoordig nog steeds gedrukt door Paardekooper, het concern dat het vroegere bedrijf Vreugdenhil Verpakkingen in 1994 overnam. De zakjes worden volgens hem overal in Nederland verkocht.

De politie omschreef in meldingen over de reeks bombrieven de afbeelding op het zakje als een „pengetekend historisch stadsaanzicht van Delft”. „De recherche weet waar deze zakjes in grote oplagen zijn gedrukt en dat ze veelvuldig door souvenir- en fourniturenwinkels worden gebruikt, maar ook door webshops”, staat op de site van de politie.