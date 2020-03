Lokale nieuwsuitgever luidt noodklok om dalende inkomsten

Ruim dertig lokale nieuwsbladen van BDUmedia hebben zaterdagavond een noodoproep aan hun lezers gedaan. Door de coronacrisis zijn de advertentie-inkomsten gehalveerd, waardoor de lokale nieuwsvoorziening in gevaar komt. De uitgever vraagt nu aan alle lezers van de lokale websites en kranten een donatie te doen of een abonnement te nemen.

BDUmedia heeft door de weggevallen omzet een groot liquiditeitsprobleem. Algemeen directeur Heiko Imelman: „Na een aantal zware jaren hadden we in 2020 de stijgende lijn weer te pakken, maar er zit nog te weinig vlees op de botten om de klappen van deze crisis te kunnen opvangen.”

Het is volgens de uitgever de vraag of het aangekondigde steunpakket van de overheid op tijd komt. „Daarom doen we ook nadrukkelijk een beroep op lezers die nog geen abonnee zijn en de laatste weken veel gratis artikelen hebben gelezen over de coronacrisis. Dit is hét moment om ons werk te steunen. Met de steun van onze lezers is het mogelijk om de lokale nieuwsvoorziening in de meer dan dertig gemeentes in stand te houden.”

BDUmedia telt 215 medewerkers, ongeveer tweehonderd freelancers en 4500 bezorgers. Naast de Barneveldse Krant, geeft BDUmedia nog zes abonneekranten, 24 lokale kranten en 31 nieuwssites uit.