Lokale lijsttrekker in adamskostuum op poster

Amsterdammers kunnen sinds vrijdag zomaar oog in oog komen te staan met een blote man. De Piratenpartij heeft een paar honderd posters opgehangen met lijsttrekker Jelle de Graaf in adamskostuum. In zijn handen houdt hij een bordje met de tekst Niets te verbergen.

De reacties zijn volgens de fractie overwegend positief. „Mensen vergelijken onze poster met die van de PSP in de jaren zeventig. Daarop was een blote vrouw te zien en het woord Ontwapenend”, zegt een woordvoerder.

„De PSP was tegen kernwapens. Onze vijanden van nu zijn net zo krachtig.” De burger wordt volgens hem steeds kwetsbaarder en in veel opzichten uitgekleed door de overheid en de markt. „Wij zijn voor radicale transparantie en dat komt op deze blootposter goed tot uiting.” Bang voor een averechts effect is hij niet. „De poster zet mensen aan het denken en daarmee hebben we ons doel bereikt.”

De posters hangen tussen affiches van andere partijen, soms ook in de buurt van basisscholen. „Dat was niet per se onze bedoeling maar het is nu eenmaal zo.”

De partij doet woensdag in twee gemeenten aan de verkiezingen mee: Amsterdam en Utrecht. De Utrechtse lijsttrekker, Saskia Soller, gaat niet uit de kleren op de lokale poster. Die toont een getekende piratenvlag met de tekst Het gaat om jou!