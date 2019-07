‘Lokale buien kunnen gladde wegen veroorzaken’

Omdat na een week droogte en extreem hoge temperaturen vrijdag lokaal pittige regenbuien worden verwacht, kunnen wegen glad worden. Olieresten, rubberresten en stofdeeltjes hebben zich opgehoopt op het wegdek. In combinatie met regenwater zorgt dat voor een dunne, gladde, slijmerige laag.

Vorig jaar juli raakten de wegen spekglad door opschuimen, zoals Rijkswaterstaat het noemt. Maar toen had het een volle maand niet geregend. „Dit keer maar een week. Afgelopen zaterdag heeft het nog flink geregend. We verwachten dat het niet zo erg wordt als toen”, zegt een woordvoerster van Rijkswaterstaat. Die komt dan ook niet met een algemene waarschuwing. Het is wel raadzaam de snelheid aan te passen en voldoende afstand te houden.