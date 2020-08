Lokaal overlast na hevig onweer

Langzaam overtrekkende onweersbuien zorgden dinsdag in delen van het land voor wateroverlast. Vooral in de regio Barneveld was er flinke schade door het noodweer, maar ook uit Limburg kwamen meldingen van zware regenval.

„Het spookt op sommige plaatsen!”, meldde Weer.nl dinsdagavond. „Na een maximumtemperatuur van 36 graden, kwam het in Midden-Limburg tot #noodweer!” Op beelden die online werden gedeeld was te zien dat daar bomen wegwaaien door forse windstoten die gepaard gaan met regen en hagel.

Hetzelfde ging op voor Barneveld, waar volgens weerman Reinier van den Berg een zware bui stil hing. „Lokaal valt vast meer dan 50 mm!”, meldde hij op Twitter. Op beelden is onder andere te zien dat een camping in Lunteren en straten in Barneveld blank zijn komen te staan.

Volgens de brandweer zijn er in het gebied tussen Ede en Barneveld veel meldingen binnengekomen. „Naast veel omgewaaide bomen, losse takken en wateroverlast zijn er ook twee brandjes ontstaan door blikseminslag.”

Ook op de weg zorgde het noodweer voor overlast. Op de A27 tussen Oosterhout en Hooipolder richting Gorinchem was de weg dicht vanwege takken die op het wegdek waren gekomen. En ook op de A17 vanaf Oudenbosch richting Dordrecht werd de weg versperd door een omgevallen boom.

Ondertussen blijft de hittegolf maar records breken. In Arcen (Limburg) werd het dinsdagmiddag 35,9 graden en daarmee is het voor de vijfde dag op rij ergens in Nederland 35 graden of warmer, aldus Weeronline. Sinds het begin van de metingen is dat nog nooit voorgekomen. Het vorige record was tijdens de hittegolf van 2003. Toen werd het vier dagen op rij (op 6, 7, 8 en 9 augustus) elke dag ergens in Nederland 35 graden.

De huidige reeks 35-plussers begon afgelopen vrijdag in Arcen. Op zaterdag, de warmste dag van het jaar, werd het op 10 van de 34 officiële weerstations van het KNMI 35 graden of warmer. Daarna temperde de ergste hitte iets. Zo haalde maandag 10 augustus alleen Arcen de 35 graden. Ook vandaag was Arcen met 35,9 graden de heetste plek van het land. Daarmee is een recordlange reeks van vijf dagen met maxima van 35 graden of meer een feit.

Een ander record die deze hittegolf zet is het aantal tropennachten. Afgelopen nacht kwam de temperatuur in De Bilt niet lager uit dan 21,5 graden. Het was de tweede officiële tropennacht op rij en dat is niet eerder voorgekomen in De Bilt. Deze unieke serie wordt waarschijnlijk nog langer, want het kwik kan nog een of twee nachten boven de 20 graden blijven. Tot dit jaar telde De Bilt maar zeven tropennachten sinds de start van de metingen in 1901. De eerste werd gemeten in 1925 en daarna duurde het tot 1972 tot de volgende kwam. De overige vijf tropennachten hadden deze eeuw plaats. Dit jaar telt dus al drie tropennachten. Wetenschappers zien hittegolven door klimaatverandering warmer worden.