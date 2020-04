Lokaal kans op gladheid en wateroverlast door flinke buien

Nederland krijgt vrijdag en zaterdag te maken met fikse buien waarbij kans is op hagel en onweer. Na zo’n felle hagelbui kan het op sommige plekken glad zijn, waarschuwt Weeronline. Ook kan er lokaal wateroverlast ontstaan.

De buien ontstaan de loop van vrijdagochtend in het westen en trekken daarna over het land. Vooral landinwaarts komt het in de middag tot felle buien met mogelijk hagel en onweer. Ook kan in korte tijd veel regenwater vallen, tot meer dan 10 millimeter. Dat kan lokaal tot wateroverlast leiden. Kort na een felle hagelbui kan het bovendien glad zijn op de wegen.

In de loop van de middag klaart het vanuit het westen op en wordt het droog. Zaterdag trekken opnieuw buien over het land. Met name in het midden en oosten kunnen deze fel zijn, met ook dan kans op hagel en onweer. In het zuidwesten blijft het vermoedelijk overwegend droog.

Rijkswaterstaat bekijkt nog of het nodig is een verkeerswaarschuwing af te geven. Wel zei een woordvoerder dat „automobilisten natuurlijk altijd goed moeten opletten bij slecht weer en het verstandig is de weersverwachting in de gaten te houden”.